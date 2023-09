IonQ bietet den praktikabelsten, praktischsten und schnellsten Weg zu kommerziellen Vorteilen mit IonQ Forte Enterprise, einem AQ 35 Quantencomputer, und IonQ Tempo, der voraussichtlich rekordverdächtige AQ 64 demonstrieren wird

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, hat heute zwei neue Systeme vorgestellt, die Unternehmen mit der richtigen Hardware ausstatten sollen, um einen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen: IonQ Forte Enterprise und IonQ Tempo. Die beiden Rack-Lösungen wurden für Unternehmen und Behörden entwickelt, die Quantenfunktionen in ihre bestehende Infrastruktur integrieren möchten.

IonQ Forte Enterprise to bring industry-leading quantum computing performance to modern data centers. (Photo: Business Wire)

Unternehmen werden in der Lage sein, die Leistung von Quantum direkt von ihren eigenen Rechenzentren aus zu nutzen. Dadurch wird die Technologie wesentlich leichter zugänglich und kann einfacher auf wichtige Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse angewendet werden. In einer live gestreamten Ankündigungs-Keynote auf dem Quantum World Congress gab IonQ Details zu seinen kommenden rackmontierten Systemen der Enterprise-Klasse sowie einen Überblick über seine Produkt-Roadmap bekannt.

Die heutigen Ankündigungen beinhalten:

IonQ Forte Enterprise bringt Quantencomputing in moderne Rechenzentren: Mit einer Zielleistung von AQ 35 soll IonQ Forte Enterprise die Führung von IonQ als Anbieter des leistungsstärksten, kommerziell erhältlichen Quantencomputers der Welt weiter ausbauen. IonQ Forte Enterprise wurde für komplexe Berechnungsprobleme entwickelt, darunter Prozessoptimierung, maschinelles Quantenlernen, Korrelationsanalyse und Mustererkennung. Mit der heutigen Ankündigung fasst IonQ diese Funktionen in einem kompakten Formfaktor zusammen, der problemlos in bestehenden Rechenzentrumsinfrastrukturen eingesetzt werden kann.

IonQ hat zum ersten Mal neue Details zu seinem mit Spannung erwarteten AQ 64-System für Unternehmen, IonQ Tempo, enthüllt. Tempo wird voraussichtlich ein kommerziell vorteilhaftes System sein, das für die heutigen Anwendungsfälle einen erheblichen geschäftlichen Nutzen bringt. Ein AQ 64-basiertes Tempo-System würde weit über das hinausgehen, was mit klassischen Computern und GPUs simuliert werden kann, und einen Rechenraum bieten, der 536 Millionen Mal größer ist als der von IonQ Forte Enterprise ein erstaunlicher Sprung in der Rechenleistung. Update der technischen Roadmap von IonQ: IonQ gab auch einen Überblick über seine technische Roadmap, die zeigt, wie das Unternehmen seine geschäftlichen und technischen Ziele erreichen wird, die im jüngsten Q2 FY23 Earnings Call dargelegt wurden. Weitere Einzelheiten werden in einem Webinar im Oktober bekannt gegeben.

"Die heutigen Quantenfähigkeiten sind oft durch die Zugänglichkeit des Systems und die Ungenauigkeit im Maßstab begrenzt. Mit Tempo und Forte Enterprise signalisiert IonQ seinen Partnern, dass die Quantentechnologie Hand in Hand mit bestehender Rechenzentrumshardware arbeiten kann und innerhalb von zwei Jahren zu einem kommerziellen Vorteil führen wird", sagte Peter Chapman, CEO und President von IonQ. "Wir nähern uns schnell dem Punkt, an dem Quantencomputer zum Standardinstrumentarium für die Lösung der schwierigsten Probleme der Welt werden. IonQ ist führend darin, sicherzustellen, dass unsere Systeme verfügbar sind, so dass sich Unternehmen jetzt auf diesen Moment vorbereiten können."

Die heutigen Ankündigungen folgen auf ein weiteres Jahr des geschäftlichen und technischen Erfolgs von IonQ. Im August gab das Unternehmen bekannt, dass es Verträge über den Verkauf zukünftiger Systeme an das in der Schweiz ansässige QuantumBasel mit dem Ziel unterzeichnet hat, ein europäisches Quanten-Rechenzentrum aufzubauen. Darüber hinaus gab das Unternehmen Forschungsprojekte und -ergebnisse mit einer Reihe globaler Partner bekannt, von der Entwicklung der weltweit ersten Quantenerkennungsmodelle bis hin zur Schaffung der Grundlage für die Lösung von Monte-Carlo-Simulationen und sogar der Entwicklung von Vorläufern für ein zukünftiges Quantenmodell-Netzwerk.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie noch heute mit einem IonQ-System beginnen können, kontaktieren Sie uns bitte direkt unter: https://ionq.com/get-access.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation und Implementierung. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste in einer Reihe wegweisender Systeme mit branchenweit führenden 29 algorithmischen Qubits. Neben der Rekordperformance hat IonQ den nach seiner Überzeugung besten Weg zur Skalierung definiert.

IonQ ist das einzige Unternehmen, das seine Quantensysteme über die Cloud auf Amazon Braket, Microsoft Azure und Google Cloud sowie über direkten API-Zugang zur Verfügung stellt. IonQ wurde 2015 von Christopher Monroe und Jungsang Kim auf der Grundlage von 25 Jahren bahnbrechender Forschung gegründet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.ionq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Worte "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "zielen", "projizieren", "sollten", "könnten", "würden", "dürften", "werden", "prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf: die Fähigkeiten von Tempo und Forte Enterprise; die Möglichkeit für Dritte, die Angebote von IonQ zu implementieren, um ihre Quantencomputing-Fähigkeiten zu verbessern; die Anwendbarkeit der Quantencomputing-Angebote von IonQ für verschiedene Anwendungsfälle; die Quantencomputing-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ; den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ; die Möglichkeit, Quantenalgorithmen auf den Quantencomputern von IonQ zu testen und auszuführen; die Möglichkeit, neue quantengestützte Algorithmen für rechnerische Herausforderungen auf den Quantencomputern von IonQ zu testen und zu optimieren; die Genauigkeit von Quantenalgorithmen, die auf den Quantencomputern von IonQ ausgeführt werden; und die Probleme, die mit den Quantencomputern von IonQ gelöst werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Marktakzeptanz von Quantencomputing-Lösungen und den Produkten, Dienstleistungen und Lösungen von IonQ; die Fähigkeit von IonQ, sein geistiges Eigentum zu schützen; Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist; Veränderungen bei Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstigen Erwartungen umzusetzen und zusätzliche Partnerschaften und Möglichkeiten zu identifizieren und zu realisieren; und das Risiko von Abschwüngen auf dem Markt und in der Technologiebranche, unter anderem als Folge der COVID-19-Pandemie und/oder eines erhöhten Inflationsdruckes. Die vorgenannte Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q und in anderen von IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten beschrieben sind, sorgfältig prüfen. In diesen Berichten werden andere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

