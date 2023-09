Global Market Insights prognostiziert, dass der Markt für Paketzustellfahrzeuge bis 2032 voraussichtlich bis auf über 210 Mrd. USD ansteigen wird, angetrieben durch das ununterbrochene Wachstum des E-Commerce. First Hydrogen ist ein Unternehmen, was sich auf nachhaltige Antriebsfirmen für ebensolche Flottenfahrzeuge spezialisiert. Mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge finden momentan auch ihren Weg auf Indiens Straßen. Indien ist weltweit die fünftgrößte Volkswirtschaft und setzt mit der Wasserstoff-Technologie ein entscheidendes Signal. First Hydrogen platziert sich in einem vielversprechenden Markt. Auf Wasserstoff setzt auch Siemens Energy. Nach dem Debakel durch die Übernahme der Windenergiefirma Siemens Gamesa zeichnet sich durch den Wasserstoff-Deal mit Air Liquide nun endlich ein Aktienkursanstieg ab. Bei PayPal sorgt der neue CEO für frischen Wind. Das Unternehmen baut seine Wachstumspotenziale in Richtung eigener Kryptowährung aus. Was das für Investoren bedeutet, erfahren Sie hier.

