Weichenstellung für die Zukunft: ALSO HOLDING AG ENTWICKELT FINANZBEREICH WEITER



Emmen, Schweiz, 28. September 2023

Zum 1. Oktober 2023 bestellt der Verwaltungsrat mit Andreas Kuhn (42), Dipl. Betriebsökonom und Wirtschaftsprüfer, einen neuen CFO für das Unternehmen. Er wird auch Mitglied der Konzernleitung. Vor fast zwölf Jahren begann er seine Karriere bei ALSO. Durch seine aktuelle Position ist er bestens vertraut mit allen Details des Monitorings und der Steuerung der Performance des Unternehmens. Seine Stellvertreterin wird Anja Steiner (34), Master of Advanced Studies Corporate Finance und seit einigen Jahren sehr erfolgreich in unterschiedlichen Positionen bei der ALSO tätig. Derzeit verantwortet sie die Finanzen der grössten Region als Regional Finance Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In der Steuerung der Finanzen wird Andreas Kuhn auf ein hochkompetentes Team bauen können. Erfahrene Experten in Bereichen wie Kreditcontrolling, Treasury, Währung und Bestandsverwaltung werden mit ihm gemeinsam die finanzielle Entwicklung des Technologieanbieters und die Digitalisierung des Bereiches vorantreiben. Der bisherige CFO, Ralf Retzko, verlässt das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen. Als Berater wird er ihm auch über das Geschäftsjahr 2023 hinaus eng verbunden bleiben. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Ralf Retzko trägt einen massgeblichen Anteil an der Entwicklung unseres hervorragenden Teams. Wir danken ihm für die ausgezeichnete Arbeit, die er über lange Jahre geleistet hat. Ihm folgt mit Andreas Kuhn ein Finanzexperte, der auch in der Arbeit mit der Schweizer Börse und Investoren umfangreiche Erfahrungen vorweisen kann. Die Neubesetzung ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen des zielgerichteten Generationswechsels des Management-Teams des Unternehmens." Ansprechpartner ALSO Holding AG:

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com

Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Branche und derzeit in 30 Ländern Europas und über Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv. Über unseren Webshop und die Cloud bieten wir rund 120.000 möglichen Resellern Zugang zu Produkten und Dienstleistungen von mehr als 700 Herstellern in über 1.450 Produktkategorien. Das Cloud-Angebot reicht von der Bereitstellung von as-a-Service-basierter IT bis hin zu digitalen Plattformen wie IoT, KI, Virtualisierung und Cybersicherheit. Unsere Experten unterstützen Channel-Partner bei der Entwicklung von hybriden IT-Lösungen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Leistungen von der Bereitstellung bis zum Refurbishment aus einer Hand. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com. Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com.

