Diese Beobachtung gilt schon seit dem Frühsommer, so dass die Bodenbildung seit Herbst letzten Jahres nach der Kurshalbierung intakt ist. Technisch gibt es nun zwei Optionen: Entweder Break oberhalb von 80 bis 87 € oder erneuter Test des Bodens um 60 €. Letzteres wäre für uns das ultimative Signal zum Kauf. Denn: 2024 steht die Erholung des Wafer-Marktes an. Das ergibt sich aus dem aktuell laufenden Lagerbestandsabbau. Das Brokerhaus Stifel schlug gestern in diese Kerbe und stellt zugleich steigende DRAM-Preise in Aussicht. Vor diesem Hintergrund sei eine SILTRONIC auf Buchwertniveau nach untenausgereizt. Watchlist!



