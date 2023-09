Viele hatten sich Rückenwind für die Aktienkurse von Covestro, Evonik und Lanxess erhofft, doch es sieht anders aus: Wirtschaftsverbände, die Chemie-Gewerkschaft IGBCE und Bundesländer haben sich über Ergebnisse des "Chemiegipfels", an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilgenommen hatte, enttäuscht gezeigt.Markus Steilemann, Präsident des Verbands der Chemischen Industrie, sagte nach dem Treffen am Mittwoch in Berlin, das dringlichste Thema, ein "Brückenstrompreis" zur Verringerung der hohen ...

