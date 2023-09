IT-Gau bei Volkswagen. Durch Probleme in der zentralen IT in Wolfsburg stehen in Deutschland und voraussichtlich auch im Ausland die Bänder still. Die Schott Pharma hat ihren Börsengang erfolgreich durchgeführt und wird heute in den Handel eingeführt. Die Platzierung der Bestandsaktien erfolgte in der Nähe des oberen Endes der Preisspanne. ams Osram unter Druck. Die hohe Verschuldung zwingt die Österreicher zu umfassenden Kapitalmaßnahmen mit negativen Konsequenzen für den Aktienwert.Der Aktienhandel in Asien taucht am Donnerstagmorgen ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...