Obwohl das Deutsche Hypo Immobilienklima seinen Erholungskurs im Mai gegenüber dem Vormonat fortsetzen konnte (wir berichteten an dieser Stelle am letzten Freitag darüber) enttäuscht der Blick auf die Baugenehmigungen in Q1. Das Statistische Bundesamt berichtete zum Ende der letzten Woche über 22,2% weniger Genehmigungen im Vorjahresquartalsvergleich. ...

