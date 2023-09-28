BARCLAYS NIMMT UNIPER MIT 'UNDERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 2,50 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 380 (390) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 58,20 (58,00) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STRATEC AUF 52 (58) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT TALANX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 69 (58) EUR CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 10,70 (11,40) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 32 (36) EUR - 'NEUTRAL'SOCGEN STARTET CTS EVENTIM MIT 'BUY' - ZIEL 65 EURUBS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 25 (30) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ENGIE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 18 EURBARCLAYS NIMMT FORTUM OYJ MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 16 EURBARCLAYS NIMMT NATIONAL GRID MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 1300 PENCEBARCLAYS SENKT NATURGY AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...