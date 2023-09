ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Tochter Autohero des Online-Gebrauchtwagenhändlers dürfte im dritten Quartal mit ihren Absatzzahlen hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben sein, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Absatzprognosen für 2023 und 2024, hob aber seine Schätzungen für das Rohergebnis je Fahrzeug (GPU) an. Nach dem überraschend geringen operativen Verlust (Ebitda) im zweiten Quartal dürfte dieser erneut niedriger als erwartet ausfallen. Das Geschäft mit gewerblichen Kunden sei profitabel, was von der aktuellen Bewertung fast komplett ignoriert werde. Die Aktie dürfte aber erst anziehen, wenn das Unternehmen eine Absatzerholung nachweisen könne, womit er kaum vor dem ersten Quartal 2024 rechne./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 14:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 14:38 / GMT



ISIN: DE000A2LQ884

