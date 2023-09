HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 69 Euro angehoben. Das Geschäftsmodell der Kernsparte Erstversicherung sei hervorragend und habe die Phase der Umstrukturierung, der Stärkung der Reserven sowie der Reorganisation erfolgreich abgeschlossen, begründete Analyst Michael Huttner seine Kaufempfehlung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele zusätzliche Erträge aus den lateinamerikanischen Geschäften sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts von 2024 auf 2025 wider./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2023 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000TLX1005