IGP Advantag AG: Umsätze und Gesamtleistung im ersten Halbjahr deutlich gestiegen, Ertrag soll sich nun auch spürbar verbessern. Hauptversammlung beschließt heute u.a. über Wechsel des Großaktionärs in den Aufsichtsrat. Berlin, 28.09.2023 - Die IGP Advantag AG (ISIN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) veröffentlicht heute ihren Bericht zum ersten Halbjahr 2023 und hält in Berlin die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2022 ab. Die anhaltende Krise in der Bauwirtschaft belastete demnach auch die IGP Advantag AG im ersten Halbjahr 2023 stark. Die Konzerngesamtleistung lag mit 28,45 Mio. EUR trotzdem deutlich über dem Vorjahreswert (24,71 Mio. EUR), der Konzernumsatz wuchs sogar von 13,63 Mio. EUR um 40 % auf 19,02 Mio. EUR. Hierbei ist der Aufwand für Material und bezogene Leistungen im ersten Halbjahr mit 34 % unterproportional zur Gesamtleistung auf 19,76 Mio. EUR gestiegen. Der daraus resultierende Rohertrag lag bei 9,01 Mio. EUR, die Rohertragsquote bei 31,3 % der Gesamtleistung. Bei Abschreibungen in Höhe von 1,49 Mio. EUR, davon 1,16 Mio. EUR Abschreibungen auf den Firmenwert, ergibt sich ein EBIT von -1,17 Mio. EUR. Die erhöhte Afa auf den Firmenwert ist begründet durch einen erweiterten Konsolidierungskreis, welcher sich im laufenden Jahr insbesondere infolge der Übernahme der Gräf Hotel- und Objektausstattung GmbH in allen wesentlichen Kennziffern niederschlägt. Abzüglich des Finanzergebnisses in Höhe von -0,38 Mio. EUR beträgt das Periodenergebnis vor Ertragsteuern (EBT) -1,51 Mio. EUR, nach Steuern ergibt sich ein Konzernjahresfehlbetrag von 1,75 Mio. EUR (Vorjahr Konzernjahresüberschuss 0,12 Mio. EUR). Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bekräftigt, demnach steht das zweite Halbjahr vor allem im Zeichen eines stärkeren Ertrags Zugleich bestätigte der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023. Erwartet wird weiterhin eine Gesamtleistung in einer Bandbreite zwischen 68,0 Mio. EUR und 76,0 Mio. EUR (2022: 64,14 Mio. EUR) sowie ein Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) in einer Bandbreite zwischen 3,0 Mio. EUR und 5,0 Mio. EUR (2022: 1,01 Mio. EUR). Demnach geht der Vorstand für das laufende zweite Halbjahr von einer Fortsetzung des Wachstums und einer deutlichen Ergebnisverbesserung aus. Das liegt begründet in vielen Abrechnungen, die erst in den letzten Monaten 2023 anfallen. Vorstand berichtet den Aktionären über eine positive Geschäftsentwicklung im Kerngeschäft bei baunahen Dienstleistungen und ein großes Interesse am neuen Angebot der IGP Green Solutions GmbH Die heutige Hauptversammlung in Berlin steht für die IGP Advantag AG ganz im Zeichen der Veränderung, um sich auch in der kommenden Zeit den großen Herausforderungen, mit denen sich die Projektplanungs- und Baubranche konfrontiert sieht, zu stellen. So berichtet der Vorstand über das Geschäftsjahr 2022 und wesentliche Entwicklungen im laufenden Jahr. Hierzu zählen vor allem der Teilverkauf des Geländes in Fürstenwalde, das laufende Geschäft bei baunahen Dienstleistungen und die Expansion der IGP Green Solutions GmbH. So wurden in Fürstenwalde sämtliche Flächen veräußert, die für eine Wohnbebauung vorgesehen waren, um die Liquidität der IGP Advantag AG entsprechend zu stärken. Bis zum Satzungsbeschluss bleibt die IGP zudem als Entwicklungsdienstleister für den Käufer tätig, was mit zusätzlichen, erheblichen Erlösen verbunden sein wird. In eigenem Besitz verbleiben zwei Bestandsgebäude des Jagd-Schloss-Ensembles, deren Entwicklung beim Konzern verbleibt. Besonders erfreulich entwickelt sich die Ende 2022 neugegründete IGP Green Solutions. Es ist bereits gelungen eine ansehnliche Anzahl von Kunden vor allem aus dem Gesundheitssektor zu gewinnen. Hierbei handelt es sich in der ersten Stufe der modularen Lösung um Beratungstätigkeiten, Markterkundungsverfahren und die Erstellung von energetischen Konzepten. Bei einigen Kunden ist es darüber hinaus bereits gelungen, Aufträge für PV-Dachanlagen zu gewinnen. Mittelfristig geht es um die Umsetzung und Planung baulicher Maßnahmen, um ein übergreifendes energetisches Konzept umzusetzen. Hierbei kann auf die Expertise in der Gruppe einschließlich externer Fachleute und Partnerfirmen zurückgegriffen werden. Verschiedene personelle Veränderungen in Führungspositionen führen zu einer Veränderung im Aufsichtsrat. So ist ein Wechsel des Gründers und Hauptaktionärs Stefan Gräf vom Vorstand in den Aufsichtsrat vorgesehen. Ursprünglich war dieser Wechsel später geplant, aber so kann die damit verbundene Nachfolgeregelung einschließlich der Trennung zwischen Mehrheitsbesitz und operativer Leitung frühzeitiger greifen. An seiner Stelle wird Stefan Ehgartner, der die IGP Ingenieur GmbH seit mehr als zwei Jahren erfolgreich leitet, in den Vorstand der AG wechseln. Als Abschlussprüfer für das Jahr 2023 wird der Hauptversammlung wie auch im Vorjahr die Formhals Revisions- und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth zur Wahl vorgeschlagen. Über die IGP Advantag AG: Die IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR) besteht aus der Muttergesellschaft IGP Advantag AG und in der zweiten Ebene aus den jeweils 100%igen Tochtergesellschaften IGP Ingenieur GmbH (Projektmanagement und Objektüberwachung), IGP Beteiligungs GmbH (Beteiligungen), IGP Projekt GmbH (Projektentwicklung), IGP Green Solutions GmbH (Beratung) und der Advantag Services GmbH (Emissionshandel). Der IGP Advantag-Konzern verfügt über ein breites Spektrum innerhalb des innerhalb des Immobilien- und Infrastruktursektors, das von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme reicht. Im Laufe der 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die IGP Advantag-Gruppe eine Vielzahl an Immobilienprojekten im In- und Ausland erfolgreich begleitet. Kontakt: IGP Advantag AG

Investor Relations

Friedrichstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)30.204580200

Mail: aktie@igp-advantag.ag



