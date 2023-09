Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel etwas höher beendet. Der Leitindex ATX verbesserte sich um 0,22 Prozent auf 3123,33 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste. Das Börsenbarometer hatte zuvor vier Verlusttage in Folge absolviert. An den europäischen Leitbörsen herrschten zur Wochenmitte überwiegend negative Vorzeichen vor. Zinssorgen in den USA und Konjunkturbedenken in der Eurozone dominieren nach Einschätzung der Helaba-Analysten weiterhin das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Am Vormittag veröffentlichte Daten aus der Eurozone untermauerten das Bild einer schwachen Konjunkturentwicklung. Die trübe Konjunktur ...

