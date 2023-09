Meta Platforms: Mark Zuckerberg stellt das neue Virtual-Reality-Headset Meta Quest 3 vor!

Startet jetzt die Jahresendrallye bei Meta Platforms? Quest 3 deutlich günstiger als Apple Vision Pro!

Symbol: META ISIN: US30303M1027

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Meta-Platforms-Aktie steigerte ihren Kurswert im vergangenen Halbjahr um rund 42 Prozent. In den letzten Tagen sahen wir eine Seitwärsrange, die ein attraktives Breakout-Setup liefert. Die letzten zweieinhalb Stunden des gestrigen Handelsverlaufs waren geprägt von der Konferenz Meta Connect 2023 (gestern und heute aus dem Hauptquartier im kalifornischen Menlo Park). Zu Beginn der Rede rutschte der Kurs deutlich unter den 50er-EMA, landete aber am Tageschluss zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten, so dass wir jetzt eine Hammerkerze sehen.

Chart vom 25.09.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 297.74 USD

Meinung: Das Umsatzwachstum, die niedrige Verschuldung und die beeindruckenden Margen deuten auf eine vielversprechende Zukunft hin. Im Fokus der Meta Connect 2023 stand das neue Virtual-Reality-Headset Meta Quest 3, das vorgestellt wurde, jetzt vorbestellt werden kann und im Oktober in den Handel kommt. Mit 499 USD beziehungsweise 550 EUR in Deutschland wird es wesentlich günstiger als das von Apple angekündigte Vision Pro. Es ist zu erwarten, dass die beiden Wettberwerber jeweils Ausstattungsvarianten mit abweichenden Kaufpreisen anbieten werden. Im Rahmen dieser Hardware-Präsentation wurden neue Spiele angekündigt, wobei besonderes Augenmerk auf Mixed-Reality-Apps liegt. Eine positive Resonanz auf die heutige Keynote von CEO Mark Zuckerberg könnte den Breakout verstärken.

Mögliches Setup: Unser Long Setup bestehet aus dem Trigger über der letzten und dem Stop Loss unter der Unterstützungslinie. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 28. Juni, das auch in der Measured-Move-Range liegt. Frische Zahlen gibt es wieder am 25. Oktober, so dass ein mehrwöchiger Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in META.

Veröffentlichungsdatum: 28.09.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.