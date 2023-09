Der DAX bemühte sich gestern immer wieder mal ins Plus zu drehen. Am Ende des Tages gelang ihm dies dann aber nicht. Er ging mit einem Verlust von 0,25 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und ...