München (ots) -Irres Finish im Derby: Mannheim überrollt in den ersten 30 Minuten die Frankfurter Löwen in deren Halle, führt schon 5:1, dann kommt Frankfurt mit frenetischen Fans bis 4:5 nochmals ran: "Die Stimmung war hammermäßig. Man hat kaum seine eigenen Worte verstanden", war auch Mannheims Daniel Fischbuch beeindruckt, der Kapitän sieht aber auch noch Luft nach oben: "Wir werden immer besser und hoffen natürlich, dass wir das irgendwann auch für 60 Minuten durchsetzen können." Einer der Kölner Schlüsselspieler ist Justin Schütz, heute um 19.15 Uhr in Iserlohn im Einsatz. Er wechselte vor der Saison von München überraschend nach Köln. "Ich wollte einfach mal ein bisschen raus aus dem gewohnten Umfeld und aus meiner Komfortzone. Ich wollte auch einfach eine neue Rolle annehmen", begründete Schütz die Entscheidung in "Die Eishockey-Show". Dort zu Gast war auch Düsseldorfs Torwart Henrik Haukeland, der trotz des durchwachsenen Saisonstarts hohe Ziele mit der DEG hat: "Wir wollen ein Topteam in der Liga sein und um die Meisterschaft mitspielen." Am Freitag kommt Augsburg - live ab 19 Uhr schon in der Konferenz.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Derby Frankfurt gegen Mannheim und aus der "Eishockey Show" - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Heute wird der 5. Spieltag fortgesetzt: Iserlohn empfängt Köln ab 19.15 Uhr. Nach der Konferenz am Freitag mit 5 Topspielen - ab 19.15 Uhr mit Experte Rick Goldmann - startet am Samstag, 30.09., die Samstagpremiere: mit dem Top-Spiel Kölner Haie gegen Mannheim, zur besten TV-Zeit ab 18.45 Uhr.Alle Tore aus dem Derby zwischen den Löwen Frankfurt und den Adler Mannheim: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dkpIZkhpNXdFKzYzYkkwQXAxUlhyQ0g3WmRSSFNkSW5lMU52UlBJZzNqWT0=Löwen Frankfurt - Adler Mannheim 4:5Nachdem die Adler Mannheim unter anderen durch 2 Tore in Unterzahl schon 1:5 führten, kämpften sich die Frankfurter im Schlussabschnitt bis 4:5 nochmal heran. Durch den Sieg springen die Mannheimer zumindest bis heute Abend auf den 1. Tabellenplatz - am Samstag kommt es zum nächsten Hammer: das ewige Duell gegen Köln, ausverkaufte Halle, 2 Titelrivalen im direkten Vergleich.Frankfurts Maksim Matushkin: "Wir hatten am Ende einen wirklich guten Schub, aber die ersten 10 Minuten haben uns heute sehr weh getan."Eine Begründung dafür sucht er in dem Derby: "Vielleicht Schmetterlinge und die erste Rivalität der Saison. Ich weiß es nicht, aber wir hatten eine gute Schlussphase und das nehmen wir mit."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OXh4WHYwTDJEekhSS1JLd0xlWTdPcjlGM29CQm5TT29JWUhEK1BOTG5lYz0=Mannheims Daniel Fischbuch über die Aufholjagd der Löwen Frankfurt: "Ich denke mal, dass wir zu nachlässig geworden sind. Die Scheibenverluste, die wir in Kauf genommen haben, die hätten wir vermeiden müssen. Wir haben die Löwen wieder ins Spiel kommen lassen etwas unnötig dann."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VXFXU1hlUWs2STN4QTBPVG1YL2hGSWtqcUtNTnYzSm5zdDd0L2FuZjlzTT0=Mannheims heutiger Kapitän Tom Kühnhackl: "Das ist ein Derby. Da willst du schauen, dass du einen guten Start hast, vor allem auswärts. Da haben wir unser System gut umgesetzt. Haben die Scheibe tief, haben mehr Zeit in der offensiven Zone verbracht. Damit die eigentlich keine Kraft mehr hatten, offensiv was auszumachen und dann sind die besser ins Spiel gekommen. Dann war das so ein fifty-fifty-Spiel." Mit dem Saisonstart der Adler ist er zufrieden: "Wir haben sehr, sehr viele neue Spieler. Einen neuen Coaching-Staff. Alles ist neu. Aber genau deswegen ist ja die Vorbereitung da. Dass man da in das System reinkommt. Das man sich besser kennenlernt und ich glaube das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Die letzten Spiele werden wir immer besser und wir hoffen natürlich, dass wir das irgendwann auch für 60 Minuten durchsetzen können."Die Analyse von Tom Kühnhackl und MagentaSport: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YjFhNFc3MWlVZ0IzSVNycGFYWFpZanFGWS91Ykx2QWFqbDA0bVNhdi9KVT0=Die Eishockey-Show - Folge 2 mit Henrik Haukeland und Justin SchützSchütz über seine neue Rolle in Köln: raus "aus meiner Komfortzone"Show-Time in der "Eishockey Show" mit Kölns Justin Schütz und Düsseldorfs Torwartheld Henrik Haukeland. Dass Justin Schütz als Vize-Weltmeister und Deutscher Meister von München zu den Haien wechselte, war schon überraschend "Ich wollte einfach mal ein bisschen raus aus dem gewohnten Umfeld und aus meiner Komfortzone. Ich wollte auch einfach eine neue Rolle annehmen!" Diese Rolle wäre beim Meister ungleich schwieriger geworden: "München hat den wahrscheinlich besten Kader der Liga und da wäre es für mich sehr schwer geworden. Da bin ich natürlich sehr froh über die Rolle, die ich jetzt in Köln habe. Das habe ich so auch nicht erwartet."Haukeland will mit der DEG "um die Meisterschaft mitspielen"Düsseldorfs Goalie und Derbyheld Henrik Haukeland erklärte in der "Eishockey Show", wieso er seinen Vertrag gleich um 6 Jahre bei der Düsseldorfer EG verlängerte: "Ich war viel nervöser vor der Verlängerung als vor dem Spiel... Es ist sehr besonders, in der DEL so lange zu verlängern. Ich bin sehr glücklich und es ist eine schöne Atmosphäre. Ich mag die Stadt, den Verein und wir haben ein gutes Team."Über die Ziele mit der DEG: "Wir können so viel erreichen, wie wir wollen. Wir wollen ein Topteam in der Liga sein und um die Meisterschaft mitspielen. Wir haben alle Zutaten, die es dafür braucht. Es war sehr unglücklich, dass wir in den ersten Spielen keine Punkt geholt hatten... Die Liga ist sehr eng dieses Jahr. Es gibt 6, 7 Teams, die um den Titel spielen können... Die Liga wächst und es kommen immer mehr Fans zu den Spielen. Es ist eine gute Zeit, um in der DEL zu spielen."Der Link zur aktuellen Folge von "Die Eishockey-Show": https://www.youtube.com/live/v1gAGB4eFKk'si=llsBZ4e2eVglVdPpHier zur Podcast-Version: https://dieeishockeyshow.podigee.io/129-derbyfightclubSamstag-Premiere mit dem Klassiker im deutschen Eishockey: Köln fordert Mannheim LIVE - zum 154.MalKein anderes Duell ist soft in der DEL gespielt worden - am Samstag zum 154. Mal statt.Bilanz: 75 Siege Köln - 75 Siege Mannheim - 3 RemisMannheim hat gegen alle DEL-Teams eine positive Bilanz, nur gegen Köln ist sie ausgeglichen.Beide Teams sind seit 1994/95 dabei in der DEL - Gründungsmitglieder also neben Augsburg, Nürnberg, Berlin.Der 5. SpieltagHeute ab 19.15 Uhr: Iserlohn Roosters - Kölner HaieFreitag, 29. SeptemberAb 19 Uhr live in der Konferenz: Nürnberg Ice Tigers - Pinguins Bremerhaven, Düsseldorfer EG - Augsburger Panther, ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg, Straubinger Tigers - EHC Red Bull München, Schwenninger Wild Wings - Eisbären BerlinDer 6. SpieltagSamstag, 30. SeptemberAb 18.45 Uhr: Kölner Haie - Alder MannheimSonntag, 01. OktoberAb 13.45 Uhr: Eisbären Berlin - Nürnberger Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild WingsAb 15.45 Uhr: EHC Red Bull München - Löwen FrankfurtAb 16.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Düsseldorfer EG, Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn RoostersAb 18.45 Uhr: Augsburger Panther - Straubinger TigersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5613667