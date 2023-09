Die Aktien von Merck KGaA sind am Dienstag mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten aus dem Handel gegangen und deuteten damit nach dem vorherigen Kursrutsch eine Erholung an. Die Aktien von Merck KGaA konnten am Vortag aber nur bis 158,85 Euro leicht hochziehen und rutschten dann erneut ab. Am Vortag wurde die Short-Position um 162 Euro zu früh verkauft, allerdings im Gewinn. Es wurde eine neue Long-Position bei 158,00 Euro ...

