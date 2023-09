DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Halbjahresbericht 2023

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Jena (pta/28.09.2023/08:58) - Jena, 28. September 2023 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über die ersten sechs Monate 2023 veröffentlicht. Ohne Erlöse aus Beteiligungsverkäufen und infolge von Strukturkosten weist die DEWB ein Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) von -0,4 Millionen Euro aus (H1 2022: -0,5 Millionen Euro). Das Finanzergebnis beträgt -0,4 Millionen Euro und lag infolge gestiegener Zinsaufwendungen mit der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Platzierung der neuen Unternehmensanleihe unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (H1 2022: -0,2 Millionen Euro). Das Nachsteuerergebnis des ersten Halbjahres 2023 beträgt damit -0,8 Millionen Euro (H1 2022: -0,7 Millionen Euro), dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,05 Euro (H1 2022: -0,04 Euro).

Im ersten Halbjahr 2023 investierte die DEWB 0,5 Millionen Euro in das Beteiligungsportfolio (H1 2022: 2,2 Millionen Euro). Dessen Wertansatz beträgt zum 30. Juni 2023 31,5 Millionen Euro (31. Dezember 2022: 31,2 Millionen Euro).

Erfolgreiche Refinanzierung der Anleihe 2018/2023

Die DEWB hat die zum 30. Juni 2023 ausgelaufene 15 Millionen Euro Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2LQL97 / WKN: A2LQL9) erfolgreich refinanziert. In einem für Small- und Micro-Caps nahezu zum Erliegen gekommenen Finanzierungsumfeld wurde eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,0 Prozent p.a. und mit einem Nennwert von bisher 6,6 Millionen Euro bei bestehenden und neuen Investoren platziert. Die Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A351NS2/ WKN A351NS) wurde am 15. Juni 2023 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen. Die Tilgung der Altanleihe erfolgte neben dem entsprechenden Emissionserlös mit bestehender Liquidität und durch Nutzung einer Bankfinanzierungslinie.

Positive operative Entwicklung der Beteiligungen

In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld hat sich der überwiegende Teil der Portfoliounternehmen operativ sehr positiv entwickelt. Allen voran konnte die DEWB-Kernbeteiligung LAIQON AG das Wachstum des verwalteten Vermögens weiter fortsetzen und dieses auf sechs Milliarden Euro ausbauen. Mit den Skalierungserfolgen soll nach dem Aufbau der Unternehmensstruktur infolge der zurückliegenden Akquisitionen bis Ende des Jahres 2023 der Break-even auch ohne Performance Fees erreicht werden. Einen der wichtigsten Meilensteine legte LAIQON mit der jüngst gemeldeten Kooperationsvereinbarung mit der Union Investment Gruppe. Mit dem konzerneigenen WealthTech LAIC soll eine KI-basierte individuelle Fonds-Vermögensverwaltung als gemeinsames Produkt für Kunden des genossenschaftlichen Finanzverbunds aufgebaut und durch Union Investment vertrieben werden. Union Investment zählt mit 5,8 Millionen Anlegern und einem verwalteten Vermögen von 432,3 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 23) zu den größten deutschen Asset Managern. Die Partnerschaft mit LAIQON generiert signifikantes zusätzliches Wachstumspotenzial und fordert aus Sicht der DEWB eine mittelfristige Neubewertung der LAIQON-Aktie ein.

Daneben konnten auch die weiteren Beteiligungen Erfolge im Unternehmensausbau, in der Produktentwicklung sowie dem Fundraising vermelden. Die erfreuliche operative Gesamtentwicklung bildete sich jedoch bisher nicht in der Wertentwicklung des DEWB-Portfolios ab. Von der Aufhellung der Stimmung an den Kapitalmärkten, die zu einer beachtlichen Kursentwicklung der großen Indizes führte, konnten die börsennotierten Beteiligungen der DEWB nicht profitieren. Die nicht bilanzierbaren Bewertungssteigerungen auf die Anschaffungskosten der Beteiligungen reduzierte sich zum 30. Juni 2023 leicht auf 6,5 Millionen Euro bzw. 0,39 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 7,2 Millionen Euro, 0,43 Euro je Aktie). Bei einem Eigenkapital je Aktie nach HGB von 0,94 Euro entspricht dies einem marktnahen Eigenkapitalwert je Aktie von 1,32 Euro.

Auf Basis der XETRA-Schlusskurse vom 27. September 2023 beträgt die stille Reserve im Beteiligungsportfolio zwischenzeitlich 8,1 Millionen Euro, entsprechend einem marktnahen Eigenkapitalwert je Aktie von 1,42 Euro.

"Auch wenn die trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds sehr erfreuliche Entwicklung unserer Beteiligungen bisher noch nicht von der Börse honoriert wird, sind wir fundamental vom weiteren nachhaltigen Wertanstieg des DEWB-Portfolios überzeugt und halten am langfristigen Wachstumsziel der DEWB fest. Auch um dies zu untermauern, haben wir als Management-Team im August 2023 ein weiteres Aktien-Paket der DEWB erworben und halten nunmehr fast ein halbe Million Aktien", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.

Der heute veröffentlichte Halbjahresbericht 2023 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de/investor-relations / zum Download zur Verfügung.

*****

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

(Ende)

Aussender: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG Adresse: Semmelweisstrasse 4, 07743 Jena Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Scheidler Tel.: +49 3641 31000-30 E-Mail: ms@dewb.de Website: dewb.de

ISIN(s): DE0008041005 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2023 02:58 ET (06:58 GMT)