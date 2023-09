Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S5/48: Der S Immo-Konter und das Problem mit vermutet gewünschten tiefen Kursen vielerortsDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/48 geht es um einen ATX weiterhin unter dem Jahresstartwert. Main Event ist heute die S Immo mit ihrem doch überraschenden Aktienrückkaufprogramm, Vorstand Herwig Teufelsdorfer war vor wenigen Tagen Podcastgast und ich habe Ihn um Status Quo der Konstellation mit CPI und Immofinanz gebeten.News gibt es zu Marinomed, Strabag, Zumtobel und ...

