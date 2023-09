Kapsch TrafficCom (KTC) hat einen Auftrag für Wartung und Betrieb des Mobilitätsmanagements der spanischen Stadt Santa Cruz de Tenerife erhalten. Das Projekt in Santa Cruz de Tenerife hat ein Finanzvolumen von 2,4 Millionen Euro pro Jahr und eine Projektdauer von drei Jahren mit einer optionalen Verlängerung um zwei Jahre. Der Vertrag umfasst den Betrieb der Mobilitätszentrale der Stadt, die Verkehrstechnik und die Entwicklung neuer Ansätze zur Verbesserung der Mobilität in der Stadt. Die Stadtverwaltung möchte sicherstellen, dass alle Mobilitätsarten in der Stadt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nebeneinander existieren können: ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Auto. Mit diesem Vertrag möchte die ...

