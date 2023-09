Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg / Schlagwort(e): Sonstiges

Börse Hamburg: Nynomic neu im Aktienindex HASPAX



28.09.2023 / 10:00 CET/CEST

Hamburg, 28. September 2023 - Die Nynomic AG ist im September neu in den Hamburger Aktienindex HASPAX aufgenommen worden. Das Technologieunternehmen im Bereich Optotronic aus Wedel entwickelt und vermarktet innovative Produkte zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik und fokussiert sein Geschäft auf drei wachstumsstarke Märkte: Life Sciences, Green Tech, und Clean Tech.



Als Unternehmensgruppe fasst Nynomic unterschiedliche Marken und Tochtergesellschaften zusammen, die gemeinsam in ihren Spezialgebieten die gesamte Wertschöpfungskette der berührungslosen optischen Messtechnik abbilden - von der Komponente über Systeme bis hin zur anwendbaren Lösung. Global aufgestellt, wächst die Gruppe sowohl in ihren Kernmärkten Deutschland, Europa sowie in Nordamerika, als auch im asiatischen Raum kontinuierlich.



Fabian Peters und Maik Müller, Vorstände der Nynomic AG, freuen sich über die Aufnahme in den HASPAX: "Die Zugehörigkeit zum HASPAX verschafft unserer Aktie noch mehr Aufmerksamkeit und belegt die hervorragende Marktposition, die sich die Nynomic Gruppe in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Wir sind stolz, die Standards erfüllt zu haben und freuen uns auf die damit verbundenen Chancen und Möglichkeiten." Dr. Thomas Ledermann, Geschäftsführer der Börse Hamburg, ergänzt: "Mit der Nynomic AG haben wir ein weiteres innovatives Technologieunternehmen für den HASPAX gewonnen, das die Vielfalt der starken Wirtschaftsregion Hamburg aufzeigt."



HASPAX der Börse Hamburg

Der HASPAX, Aktienindex der Börse Hamburg und der Hamburger Sparkasse, umfasst die größten börsennotierten Aktiengesellschaften der Metropolregion und wird seit 1996 börsentäglich berechnet. Die Überprüfung der Zusammensetzung erfolgt jeweils zum September eines Jahres. Mit einer attraktiven Mischung aus heimischen Traditionsunternehmen und Newcomern spiegelt er den Hamburger Branchenmix wider und gibt Aufschluss über aktuelle Veränderungen innerhalb der regionalen Wirtschaftsstruktur.



Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist unter anderem ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/ .



Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



