(shareribs.com) London 28.09.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag weiter nach oben. Rohöl der Sorte Brent notiert bereits über der Marke von 97 US-Dollar. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche erneut gesunken. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,2 Mio. Barrel auf 416,3 Mio. Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...