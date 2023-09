Nach fünf Verlusttagen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX dürfte zum Auftakt leicht zulegen auf 15.257 Punkte. Das Vortagestief seit März bei 15 194 Punkten bleibt aber im Fokus. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Donnerstag beeinflussen:1. Uneinheitliche Kursentwicklung an der Wall StreetAn den US-Börsen hinterfragen die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...