Die Nordex SE zieht weitere Großaufträge über 135 MW an Land: So hat der Windturbinenbauer die Zuschläge für die Lieferung und Errichtung von 20 Turbinen der Delta4000-Serie für zwei Windparkprojekte in Italien erhalten. Die Aufträge umfassen zudem jeweils einen zehnjährigen Premium-Service zur Wartung der Anlagen. Der Name des Kunden und die Namen der Projekte werden auf Kundenwunsch nicht bekannt ...

