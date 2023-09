Nach dem deutlichen Kursrückgang seit der jüngsten Fed-Sitzung deutet sich am deutschen Aktienmarkt ein Ansatz von Stabilisierung an. Großes Kaufinteresse will aber vor den nächsten Inflationsdaten nicht aufkommen. DER AKTIONÄR blickt derweil auf Covestro, Fresenius, MTU Aero Engines, Sartorius Vz., Volkswagen Vz. und Vonovia.

