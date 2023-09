München (ots) -Das tropische Paradies ruft! Weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, strahlender Sonnenschein und mittendrin zwölf bekannte Reality-Stars. Doch wer einen All-Inclusive-Resort-Urlaub in Thailand erwartet, erlebt eine große Überraschung: Sie tauschen ihr Luxusleben gegen eine ultimative Abenteuer-Erfahrung. Joyn holt das französische Erfolgsformat "Good Luck Guys" nach Deutschland - ab 9. November 2023 exklusiv auf Joyn. Welches Zweier-Team wird an einem Strang ziehen, die bevorstehenden Challenges gemeinsam bewältigen und das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro mit nach Hause nehmen?Diese Reality-Stars werden zu Abenteuer-Azubis: Aurelia Lamprecht, Dominik Brcic, Jade Übach, Juliano Fernandez, Kevin Schäfer, Melissa Heitmann, Michael Schüler, Michaela Barresi, Michelle Daniaux, Paco Herb, Yasin Mohamed und Zoe Saip.Um zu beweisen, dass in ihnen mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht, geben die zwölf Teilnehmer*innen am tropischen Check-in all ihre Luxusprodukte ab. Sie begegnen ihren Team-Partner*innen und ziehen, nur mit Rucksäcken bepackt, in spärlich ausgestattete Hütten. Auf dem Lost Beach widmen sich die Adventure Duos Challenges, die sie an ihre persönlichen Grenzen bringen. In Zweierteams treten sie in Herausforderungen gegeneinander an, um Perlen zu gewinnen, die einzige Währung im Abenteuer-Camp. Die Perlen können die Teilnehmer*innen im Strandladen eintauschen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Doch die Preise sind hoch und die Öffnungszeiten kurz. Am Ende werden nur die besten Abenteurer*innen den Preis für sich beanspruchen. Bei welchem Reality-Duo kocht bereits nach dem ersten Tag die Stimmung hoch und welches Team kann trotz extremer Bedingungen einen kühlen Kopf bewahren?"Good Luck Guys" startet ab 9. November 2023 mit einer Doppelfolge auf Joyn. Wöchentlich erscheinen immer donnerstags zwei weitere der insgesamt 20 Folgen. Eine Preview der Doppelfolgen gibt es exklusiv bei Joyn PLUS+. Die Reality-Serie ist eine von Banijay Productions France entwickelte und international von Banijay vertriebene Reality-Serie mit Adaptionen u. a. in Dänemark, Schweden, Norwegen und den Niederlanden. Die Good Times Fernsehproduktions-GmbH produziert das Format erstmals exklusiv für Joyn in Deutschland.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Für weitere Informationen zu dieser Pressemeldung kontaktieren Sie bittePressekontakt JoynLuisa HollmannMobil: +49 151 43140405luisa.hollmann@joyn.deBei Fragen zum Format:PEPPERSTARK GmbHLuana DjugaTel.: +49 151 610 31317luana.djuga@pepperstark.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5613806