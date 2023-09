Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) erhöht die Prognose für die Jahre 2023 und 2024, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Gründe sind die starke Entwicklung des WTI-Ölpreis und des US-Dollars, eine starke operative Entwicklung und eine beschleunigte Umsetzung des laufenden Bohrprogramms mit erhöhten Anteilen an den Bohrungen, als Folge der erhöhten Planungssicherheit aus der erfolgreichen Begebung der Unternehmensanleihe 2023/2028 vor wenigen Tagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...