Linz (www.anleihencheck.de) - Wie von den meisten Marktbeobachtern erwartet, hat die Tschechische Zentralbank (CNB) den Leitzins anlässlich ihrer gestrigen Sitzung unverändert bei 7,00% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit großer Wahrscheinlichkeit würden jetzt Debatten darüber entstehen, ob dann auf der nächsten Sitzung am 14.12. eine Senkung kommen könnte. Nachdem aber Nationalbank-Gouverneur Ales Michel erst vor wenigen Wochen vor der Presse sehr bestimmt davon gesprochen habe, dass es heuer keine Zinssenkungen mehr geben werde, sei eher nicht mit einem derartigen Schritt zu rechen. Im Übrigen: Zinserhöhungen in Tschechien würden ohnehin von keiner Seite mehr erwartet. Im ersten Quartal habe das BIP im Vergleich zum Vorjahr bei 0% stagniert; für das Gesamtjahr werde für Tschechien ein BIP-Wachstum von 0,2 - 0,5% angenommen. Das Hauptproblem sei der schwache Konsum; die Inflation im Mai bspw. habe noch 11% betragen und liege aktuell bei ca. 6,0%. EUR/CZK habe sich seit April von 23,210 kommend auf aktuell 24,330 entwickelt. Sollte der Chartpunkt 24,650 durchrochen werden, könnten Werte um 24,700 in Reichweite kommen. (28.09.2023/alc/a/a) ...

