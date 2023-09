Cleen Energy will im Wege einer prospektfreien Transaktion Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu 3.910.995,20 Euro mit Wandlungsrechten auf bis zu 1.222.186 Aktien in einem öffentlichen Angebot begeben. Das Mindestinvestitionsvolumen je Anleger soll mindestens 100.000 Euro betragen, weshalb das Angebot nicht der Prospektpflicht unterliegt, so das Unternehmen. Laut Unternehmen soll die Wandelschuldverschreibungen eine Laufzeit von drei Jahren, eine Verzinsung von 5 % p.a. und einen Wandlungspreis zwischen 3,20 und 3,60 Euro haben.

