Südafrikanischer Bergbauriese: Eine sehr spannende Aktie für smarte Anleger

Platin ist eines der seltensten und wertvollsten Metalle der Erde, was Platinaktien zu einer interessanten Anlage für jedes Portfolio macht.

bei der Investition in Edelmetalle genießen Gold und Silber die größte Aufmerksamkeit. Allerdings ist auch die Investition in Platin eine erwägenswerte Option. Konkret können Sie in Aktien von Platin-Bergbauunternehmen investieren, die sich mit der Exploration, Gewinnung und Verarbeitung des hochwertigen Edelmetalls befassen. Diese Art der Anlage kann dazu beitragen, Ihr Portfolio zu diversifizieren, sich gegen Inflation abzusichern und möglicherweise einen Gewinn zu erzielen, aber es gibt zunächst einige Dinge, die Sie bedenken sollten.

Platin ist ein seltenes und wertvolles Metall, das in einer Vielzahl von Branchen stark nachgefragt wird.

Platin kann eine gute Absicherung gegen Inflation sein, da sein Wert tendenziell mit der Inflationsrate steigt.

Aktien von Platinbergbauunternehmen können zur Diversifizierung Ihres Portfolios beitragen

Die Investition in Platinaktien bietet im Vergleich zur Investition in physisches Platin Komfort und Liquidität.

Platin ist ein selteneres Edelmetall als Gold und verfügt über einzigartige Eigenschaften, die es für verschiedene industrielle Anwendungen sehr begehrt machen. Wie andere Edelmetalle ist Platin ein sicherer Hafen, der dazu beitragen kann, Ihr Vermögen vor Inflation zu schützen.

Allerdings kann das Edelmetall aufgrund seines geringeren Angebots zeitweise volatiler sein als Gold und Silber. Es wird geschätzt, dass es über der Erde 5 Milliarden Unzen Gold, 3 Milliarden Unzen Silber, aber nur 200 Millionen Unzen Platin gibt, wobei der Großteil davon in Südafrika gefördert wird.

Unsere heutige Neuvorstellung Sibanye-Stillwater (ISIN: US82575P1075 · WKN: A2P0BU · SYM: 47VS) bietet Anlegern ein indirektes Engagement in Platin, eine hervorragende Dividende von 8 % und einen mehr als anständigen Wachstumsausblick.

ISIN: US82575P1075 · WKN: A2P0BU · SYM: 47VS

Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) ist ein in Südafrika ansässiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Projekten auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Recycler von PGM-Autokatalysatoren (Platinum Group Metals) und besitzt Mehrheitsbeteiligungen an führenden Minenrückstandsaufbereitungsbetrieben.

Als führender Produzent von Platin, Palladium, Rhodium und Gold sowie durch die jüngste Diversifizierung in Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt hat sich Sibanye ein breites Spektrum an Einnahmequellen gesichert.

Der jüngste makroökonomische Gegenwind hat zusammen mit politischen Unruhen und schrumpfenden Margen zu einem starken Rückgang der Aktienkurse geführt.

Übersicht Projekte

Das vielfältige Portfolio umfasst Platinmetallbetriebe in den USA, Südafrika und Simbabwe; Goldoperationen und -projekte in Südafrika; und Kupfer-, Gold- und Platinmetallexplorationsliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU ) betreibt allein fünf Unter- und Oberflächengoldbetriebe in Südafrika, darunter die Betriebe Cooke, DRDGOLD, Driefontein und Kloof in der Region West Witwatersrand sowie den Betrieb Beatrix in der südlichen Provinz Free State.

Das Unternehmen besitzt und verwaltet außerdem Abbau- und Verarbeitungsanlagen in seinen Betrieben, in denen goldhaltiges Erz aufbereitet und zur Herstellung von Golddore aufbereitet wird.

Das Unternehmen ist außerdem mit 30 % an einem Lithiumprojekt in Finnland beteiligt.

Das Golddore wird in der Rand Refinery weiter zu Goldbarren mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,5 % veredelt und dann auf internationalen Märkten verkauft. Sibanye hält einen Anteil von 44 % an Rand Refinery, einem der weltweit größten Goldraffinerien.

Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) ist der größte Primärproduzent von Platin, der zweitgrößte Primärproduzent von Palladium und rangiert auf Goldäquivalentbasis an dritter Stelle unter den globalen Goldproduzenten.

Unternehmensupdate zu den Batteriemetall-Projekten und Zahlen für Q1 2023

Jochen Staiger von Commodity TV gibt Ihnen im nachfolgenden Video ein Unternehmensupdate und geht auf die Zahlen aus dem ersten Quartal 2023 ein:

Etwa 65 % des Umsatzes von Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) in Höhe von 3,33 Milliarden US-Dollar in Q1 stammten aus Metallen der Platingruppe (PGMs) - hauptsächlich Platin (Pt), Palladium (Pd) und Rhodium (Rh), 26 % aus Gold und der Rest stammte hauptsächlich aus Nickel , Zink und Chrom. 75 % des Umsatzes stammten aus Betrieben mit Sitz in Südafrika, 21 % aus den USA, 2 % aus der EU und 1 Prozent aus Australien.

Das Unternehmen verfolgt angesichts der Stromkrise in Südafrika eine langfristige "Risikominderungsstrategie", um den Umsatz auf mehr Produkte und geografische Regionen zu verteilen. Dazu gehört ein Lithiumprojekt in Finnland, dessen Produktion voraussichtlich bis etwa 2026 hochfahren wird.

Der Umsatz von Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) ist in den letzten fünf Jahren um eine jährliche Wachstumsrate von 20 % gestiegen, während das EBITDA um 28 % und der Betriebsgewinn um über 80 % wuchsen.

Sinkende Rohstoffpreise waren nicht der einzige negative Faktor, der sich im ersten Halbjahr 2023 auf das Geschäftsergebnis von Sibanye auswirkte - das Unternehmen war an Standorten auf der ganzen Welt auch mit mehreren anderen kleinen Gegenwinden konfrontiert.

In Frankreich kam es zu Streiks und Unruhen, die den Nickelbetrieb lahmlegten, während der US-amerikanische PGM-Betrieb unter Fachkräftemangel und einem Schachtunfall litt. Darüber hinaus sieht sich der Recyclingmarkt mit Gegenwind konfrontiert, der sich voraussichtlich auf die Mengen im Jahr 2024 auswirken wird. Obwohl dies effektiver gehandhabt wurde, war das Unternehmen in Südafrika weiterhin mit Problemen bei der Auslastung konfrontiert, während der Abbau von Lagerbeständen nach der Corona-Krise weiterhin eine Belastung darstellt.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Eine sehr spannende Aktie für smarte Anleger

Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) hat enttäuschende Zahlen veröffentlicht, aber die Marktreaktion stimmt nicht.

Denn Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) ist zweifellos ein Global Player in der PGM- und Goldindustrie. Ihre kontinuierliche Expansion in neue Geschäftsfelder in einer Vielzahl von Ländern in Europa, den USA und Südamerika hat dem Unternehmen einen umfangreichen wirtschaftlichen Vorsprung verschafft, der in den kommenden Jahren spürbare Wettbewerbsvorteile bringen dürfte.

Der Aktienkurs bewegt sich um sein 52-Wochen-Tief und das sehen die Experten der Schweizer Großbank UBS als gute Einstiegsmöglichkeit, vorgestern lief diese Nachricht über die Ticker:

UBS Group AG erwirbt 5,07% der gesamten ausgegebenen Aktien von Sibanye

Trotz einer brutal schwierigen ersten Jahreshälfte und düsteren kurzfristigen Aussichten denken wir, dass dieses Unternehmen - mit seinen erstklassigen Vermögenswerten, soliden Risikominderungs- und Minderungsstrategien und seiner Fähigkeit, Stürmen standzuhalten - auf lange Sicht große Renditen liefern wird laufen.

Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) ist ein solides Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen und profitablen Verwaltung von Bergbaubetrieben in den anspruchsvollsten Umgebungen, die man sich vorstellen kann.

In den kommenden Jahren könnte das Unternehmen zum weltgrößten Platinproduzenten aufsteigen. Je nachdem, ob auch recyceltes Platin dazugerechnet wird, könnte dieses Ziel sogar in unmittelbarer Reichweite liegen.

Wie sagte Warren Buffett so schön:

"Gelegenheiten kommen unregelmäßig. Wenn es gerade Gold regnet, stell einen Eimer vor die Tür und keinen Fingerhut."

Sibanye Stillwater ( WKN: A2P0BU) ist eine dieser Gelegenheiten!

Finanziell hervorragend aufgestellt dürfte das Unternehmen auch in den kommenden Jahren stark vom aktuellen Rohstoffboom profitieren.

Besuchen Sie einfach www.sibanyestillwater.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

