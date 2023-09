Die Deutsche Rohstoff hat ihre Umsatz- und EBITDA-Prognose für die Jahre 2023 und 2024 deutlich angehoben. Diese Anhebung ist in erster Linie auf den Anstieg der Ölpreise zurückzuführen, der die schnellere Erschließung neuer Bohrlöcher rentabler gemacht hat. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von profitableren Absicherungsgeschäften, einem stärkeren USD und einer höher als erwarteten Bohrlochproduktivität. Die Deutsche Rohstoff hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Mio. EUR platziert, die finanzielle Flexibilität für den beschleunigten Produktionshochlauf bietet. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen erhöht AlsterResearch das Kursziel auf EUR 52,50 (zuvor: EUR 47,10). Der Abschlag zur Peer Group auf Basis des EV/EBITDA 23E und 24E liegt nun bei über 50%, was die KAUFEN-Empfehlung untermauert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG





