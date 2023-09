EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Edel erwirbt mehrheitlich Anteile der WVG Medien von der Splendid Medien AG - Fortsetzung des physischen Home Entertainment-Vertriebs für die Splendid Gruppe (Köln, 28. September 2023) - Die Edel SE & Co., KGaA erwirbt mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 die WVG Medien GmbH mehrheitlich von der Splendid Medien AG. Die WVG Medien wird - nun neu unter dem Dach der Edel SE, aber wie bisher unter der Leitung von Alexander Welzhofer - den Vertrieb für die physischen Home Entertainment-Programme (Blu-ray und DVD) der Splendid Konzerngesellschaften Splendid Film GmbH und Polyband Medien GmbH fortsetzen. Die Vereinbarung gilt ebenfalls wie bisher für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In der Vergangenheit hatte die WVG Medien bereits auf die weitgehenden Distributions-, Vertriebs- und Servicedienstleistungen der Edel Gruppe zurückgegriffen. Diese Zusammenarbeit wird durch die Übernahme weiter vertieft, um gemeinsame Kosteneffizienzen im physischen Musik- und Entertainment-Vertrieb zu realisieren. Dr. Dirk Schweitzer, CEO der Splendid Medien AG und Geschäftsführer der Splendid Film GmbH: "Die Bündelung der Vertriebskapazitäten im physischen Home Entertainment-Geschäft ist ein sinnvoller Schritt sowohl für die Splendid Gruppe als auch für Edel. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit mit WVG Medien in der neuen Aufstellung." Alexander Welzhofer, Geschäftsführer der WVG Medien: "Die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Edel Gruppe als neuem Eigentümer der WVG Medien und der Splendid Gruppe als langjährigem Kunden erfüllt uns mit großem Stolz. Auf beiden Seiten stehen Unternehmen, denen das Gemeinsame immer wichtiger war als das Trennende. Unser erfahrenes Team freut sich, die Bedürfnisse unserer Handelspartner und Kunden wie gewohnt optimal zu bedienen." Jonas Haentjes, CEO der Edel SE & Co KGaA: "Wir freuen uns, heute die Akquisition der WVG Medien GmbH bekannt zu geben. Diese strategische Entscheidung wird unsere Position im physischen Vertriebsmarkt stärken und ermöglicht Synergien in einem sich wandelnden Markt. Wir möchten betonen, dass sich für Kunden und Partner der WVG nichts Wesentliches ändern wird." Über edel Edel ist eines der führenden unabhängigen Musikunternehmen Europas mit weiteren Schwerpunkten in den Bereichen Bücher und Home Entertainment. Edel bietet Künstler*innen, Autor*innen, Labels, Verlagen und weiteren Rechteinhaber*innen eine einzigartige Produkt- und Dienstleistungsvielfalt. Hierfür geht Edel alle Schritte von Marketing über digitale und physische Distribution bis zur Fertigung von Schallplatten, CDs, DVDs und Blu-rays sowie Büchern. Über WVG Medien WVG Medien GmbH unterstützt namhafte in- und ausländische Filmrechte-Inhaber bei der Entwicklung und Vermarktung ihrer Entertainment-Produkte. Die Gesellschaft gehört zu den größten unabhängigen DVD- und Blu-ray-Vertriebsorganisationen im deutschsprachigen Raum. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 gehört WVG Medien GmbH zu 100% zur Edel SE & Co., KGaA, Hamburg. http://wvg-medien.com/ Über Splendid Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. www.splendidmedien.com Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com





