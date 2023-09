In der Europäischen Union ist der CO2-Emissionshandel eines der zentralen Klimaschutzinstrumente. Die DZ BANK bietet Privatanlegern nun die Möglichkeit, an der Entwicklung des CO2-Preises teilzuhaben. Um Privatanlegern den europäischen CO2-Markt zugänglich zu machen, bietet die DZ BANK nun das neue Open-End-Partizipationszertifikat auf den ICE Endex EUA Future mit der WKN DJ2AAA an. Die Energiebörse ICE Endex ist ...

