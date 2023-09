EQS-News: VERBIO Vereinigte BioEnergie AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG: VERBIO Capital Markets Day 2023: Globales Wachstum und Wertschöpfung setzen sich fort



28.09.2023

VERBIO Capital Markets Day 2023: Globales Wachstum und Wertschöpfung setzen sich fort Leipzig, 28. September 2023 - VERBIO veranstaltet heute einen Kapitalmarkttag am Produktionsstandort Schwedt. Dabei stehen ein Besuch der Bioraffinerie und Präsentationen zur Unternehmensstrategie und zur Wettbewerbsfähigkeit des Geschäftsmodells im Fokus. VERBIO konkretisiert mittelfristige Unternehmensstrategie VERBIO verfolgt ehrgeizige Pläne, um die Nutzung von Biomasse in verschiedenen Branchen zu fördern. Dabei nutzt VERBIO jegliche Art verfügbarer Biomasse und veredelt sie in innovativen Prozessen zu nachhaltigen Treibstoffen, Produkten für die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie erneuerbaren Spezialchemikalien. Diese innovative Herangehensweise leistet einen aktiven Beitrag, die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von fossilen Rohstoffen kontinuierlich zu reduzieren. Der gegenwärtige globale Primärenergieverbrauch liegt bei 170 PWh, wobei über 80% dieser Energie aus fossilen Quellen stammt. Biomasse-basierte Materialien entstehen aus Pflanzen und landwirtschaftlichen Überresten, die während ihres Wachstums CO 2 aus der Atmosphäre aufgenommen haben und somit nicht zur Belastung der Atmosphäre beitragen. Die Schlüsselelemente in der konkretisierten Strategie von VERBIO sind: Globale Kapazitätserweiterungen: Wir investieren in die globale Skalierung unserer etablierten und führenden Technologien und bauen damit unsere cash-generierenden Vermögenswerte weiter aus. Effizienzsteigerungen setzen wir kontinuierlich um. Erweiterung unserer Asset-light-Aktivitäten: Mit dem Ausbau des Handelsgeschäfts nutzen wir unsere globale Präsenz, die Vielfalt unserer Märkte, unser Know-how über eingesetzte Rohstoffe und unsere fortwährend größer werdende Kundenbasis, um den maximalen Mehrwert mit unseren erneuerbaren Molekülen zu realisieren. Dadurch erhöhen wir zusätzlich unsere Flexibilität, um zukünftig noch schneller auf Marktanforderungen zu reagieren. Neue Technologieeinführung: Wir bereiten die Einführung einer einzigartigen Technologie zur Herstellung von Spezialchemikalien aus Pflanzenöl vor. Dies wird unser auf eine noch breitere Basis stellen und die Nachhaltigkeit in der Chemieindustrie fördern. Bereits heute arbeiten wir mit namhaften Partnern zusammen. Neue Technologieentwicklung: VERBIO arbeitet an der Entwicklung von Technologien zur Herstellung chemischer Basis- und Spezialchemikalien aus Stärke und Zucker. Dies wird neue Möglichkeiten für nachhaltige Produkte eröffnen und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen verringern. Bei der Umsetzung der Strategie achtet VERBIO auf Kapitaldisziplin. Präsentationsmaterialien Die Präsentationsunterlagen zum Kapitalmarkttag werden am 28. September am Nachmittag unter www.verbio.de verfügbar sein. Über VERBIO Wir bei VERBIO machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit. An unseren Standorten in Deutschland, Polen, Ungarn, Indien, den USA und Kanada beschäftigen wir mehr als 1.000 Mitarbeitende. Unser Leitsatz "Pioneering green solutions" fasst zusammen, was unser internationales Team antreibt: Mit innovativen Technologien und grünen Lösungen gestalten wir den gesellschaftlichen und industriellen Wandel hin zu Klimaneutralität und ökologischer Produktion. Wir tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu bewahren und nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Dabei verbinden wir globales Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg, gesellschaftlicher Verantwortung und Versorgungssicherheit. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Unser Hauptsitz ist in Zörbig, Deutschland. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden Kontakt:

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Ritterstraße 23 (Oelßner's Hof)

04109 Leipzig



Alina Köhler (IR)

Ulrike Kurze (PR)

Tel: +49(0)341/308530-299

Fax: +49(0)341/308530-998

E-Mail: ir@verbio.de/pr@verbio.de



