Mainz (ots) -50 Jahre "auslandsjournal" im ZDF: Das wöchentliche Magazin der ZDF-Korrespondentinnen und ZDF-Korrespondenten ist seit dem 5. Oktober 1973 auf Sendung. Am Mittwoch, 4. Oktober 2023, 22.15 Uhr, steht die Jubiläumsausgabe auf dem ZDF-Programm - Moderatorin Antje Pieper lädt ein zu einem informativen Blick nach vorne und zurück. In einer "Langen Nacht" folgen ab 1.00 Uhr die "auslandsjournal"-Dokumentationen "Weltenbummler, Welterklärer - 60 Jahre ZDF-Auslandskorrespondenten" und "Deutschland und die Welt - 50 Jahre auslandsjournal"."Eine der wichtigsten Marken des ZDF-Informationsangebots""Seit 50 Jahren ist das 'auslandsjournal' mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten eine der wichtigsten Marken des ZDF-Informationsangebots", sagt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. "Heute, in einer vernetzten und immer komplexeren Welt, ist Auslandsberichterstattung wichtiger denn je. Dank unseres Korrespondentennetzes können wir verlässlich und unabhängig von allen Kontinenten berichten - und die Geschichte hinter der Geschichte schildern. Rund um den Globus, nah an den Menschen."Jubiläumssendung am 4. Oktober 2023, 22.15 Uhr im ZDFIn der Jubiläumssendung wird unter anderem die Migration in Marseille gestern und heute beleuchtet. Ausschnitte aus einem alten Korrespondentenbericht aus den Anfängen des "auslandsjournals" rücken noch mal in den Fokus - und "auslandsjournal"-Moderatorin Antje Pieper reist nach Südfrankreich, um zu erkunden, ob die geschilderten Probleme geblieben sind, während sich die Welt weiterdrehte. Aktuelle Berichte, unter anderem über Kriegsfolgen in der Ukraine, werden zudem Bestandteil der Geburtstagsausgabe sein - ebenso informative Rückblicke in 50 Sendejahre."Gezielter Blick dorthin, wo keiner mehr hinschaut""Das 'auslandsjournal' wird auch in Zukunft für das stehen, was wir heute wie gestern an ihm schätzen - für packende Geschichten aus aller Welt, für verständliche Analysen komplexer Zusammenhänge und für den gezielten Blick dorthin, wo keiner mehr hinschaut", sagt Stefanie Schoeneborn, Redaktionsleiterin des "auslandsjournals".Dabei wird das Korrespondenten-Magazin des ZDF weiterhin auch Themenschwerpunkte setzen, wie etwa am Mittwoch, 25. Oktober 2023, 22.15 Uhr, im ZDF in "Im Rachen des Drachen - Wie umgehen mit China?". Die Korrespondentinnen Diana Zimmermann und Elisabeth Schmidt sowie Korrespondent Thomas Reichart gehen der Frage nach, ob die Abhängigkeit von China für Deutschland gefährlicher ist als die von russischem Gas und Öl. Wie erpressbar ist Deutschland im Falle eines Konfliktes? Und wie konnte es so weit kommen?Neues digitales Format: "Global PolitiX"Das "auslandsjournal" bietet seine Themen längst auch verstärkt auf den digitalen Plattformen an. Zum 50. Geburtstag der Sendung startet in der ZDFmediathek und auf dem ZDFheute-Kanal bei YouTube zudem mit "Global PolitiX" ein hintergründiges Explainer-Format, in dem die ZDF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten auf aktuelle Konflikte blicken und die geopolitischen Zusammenhänge erklären.Zweimal "auslandsjournal - die doku" mit Rückblicken50 Sendejahre sind auch Anlass zurückzublicken. Das macht Gert Anhalt, selbst zehn Jahre lang für das ZDF als Korrespondent in Peking und Tokio tätig, in zwei "auslandsjournal"-Dokumentationen. "Weltenbummler, Welterklärer" zeigt, wie die Auslandskorrespondenten des ZDF seit sechs Jahrzehnten kompetent, mutig und fundiert aus der ganzen Welt berichten. In der zweiten Doku "Deutschland und die Welt" berichten ZDF-Korrespondenten mal skurril, mal bewegend, aber auch verstörend und unterhaltsam von Deutschen und Resten deutschen Erbes in der ganzen Welt. Beide Dokumentationen stehen am Jubiläumstag, am Mittwoch, 4. Oktober 2023, ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zu 50 Jahre "auslandsjournal" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/50-jahre-auslandsjournal)Hier finden Sie das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5614007