Mit Spannung haben Börsianer den bislang größten deutschen Börsengang des laufenden Jahres erwartet. Am heutigen Donnerstag ist es endlich so weit: Die Schott Pharma-Aktie (WKN: A3ENQ5) gibt ihr Börsendebüt. Wie sahen die Details des IPOs aus und wie läuft es? Schott Pharma vorgestellt Schott Pharma mit Sitz in Mainz entwickelt und produziert Verpackungslösungen für die Aufbewahrung und Verabreichung von Medikamenten. Das Produktspektrum des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...