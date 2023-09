Die Kontron-Aktie (WKN: A0X9EJ) stand in den vergangenen Wochen unter großem Abgabedruck. Seit dem Rallye-Hoch von Anfang August bei 21,16 € hat der Kurs um fast -20% korrigiert. Nachdem sich die Aktie in den letzten Tagen im Bereich 17,50 € wieder etwas stabilisieren konnte, kam es am Mittwoch zu einem deutlichen Kurssprung von fast +3% auf knapp 18 €. Auch am Donnerstag steigt die Aktie weiter. Was sind die Gründe dafür? Kontron vorgestellt Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...