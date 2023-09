Noch nie haben die deutschen Lebensversicherer, Pensionskassen und Pensionsfonds so viel Geld an Kunden und Kundinnen ausgezahlt wie im vergangenen Jahr. Die ausgereichten Leistungen im Jahr 2022 stiegen auf 91,2 Mrd. Euro an, ein Plus von 5,4% gegenüber dem Vorjahr. Das hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) bekannt gegeben. Rechnerisch haben Unternehmen damit täglich rund 250 Mio. Euro ausgezahlt, entweder in Form von Kapitalbeträgen oder als Rentenzahlungen, weiß ...

