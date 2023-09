Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4813/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/49 geht es u.a. um einen Bad News Cocktail bei ams Osram (keine Gewinnwarnung, eine Finanzierungswarnung), die Aktie verliert 20 Prozent. Nebenwerte haben es aktuell nicht leicht. Und: Für das eigentlich für nächste Woche geplante Aktienturnier ist kurzfristig der Presenter ausgefallen. Wer mag? Weitere News zu Porr, Kostad, Kontron, Research zu Wienerberger, Immofinanz, Wolftank. - D&D Research Rendezvous #1 mit Gunter Deuber zu Anleihen: ...

