Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Auf breiter Ebene sind die Inflationsraten im Vergleich zu den Höchstständen des letzten Jahres zurückgegangen, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Die Gesamtinflationsrate des US-Verbraucherpreisindex habe im Juni 2022 einen Höchststand von 9,1 Prozent im Jahresvergleich erreicht, im August 2023 habe sie bei 3,7 Prozent gelegen. In der Eurozone sei die Inflationsrate von 10,6 Prozent im Oktober 2022 auf 5,2 Prozent im August 2023 zurückgegangen, in Deutschland betrage sie nunmehr 6,1 Prozent nach 8,8 Prozent im November 2022. ...

