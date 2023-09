Original-Research: Bitcoin Group SE - von GBC AG



Unternehmen: Bitcoin Group SE

ISIN: DE000A1TNV91



Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 55,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker



Solides erstes Halbjahr 2023. Guidance wurde bestätigt.

Im Zuge der Halbjahreszahlen 2023 hat die Gesellschaft ihre Guidance bestätigt. Das Management der Bitcoin Group prognostiziert für das Geschäftsjahr 2023 einen Anstieg der registrierten Nutzer auf 1.065.000, erwartet jedoch einen leichten Umsatzrückgang. Der Vorstand sieht aufgrund der aktuellen geopolitischen und regulatorischen Unsicherheiten ein herausforderndes Umfeld, bleibt jedoch zuversichtlich für die weitere Entwicklung. Die Sicherheits- und Transparenzstandards des Unternehmens tragen zur wachsenden Kundenbasis bei und es wird eine EU-weite einheitliche Regulierung angestrebt, um die Expansion voranzutreiben. Die Bitcoin Group plant Maßnahmen zur Verbesserung der Usability und Kundenerfahrung, um das Potenzial des gewachsenen Kundenstamms besser zu nutzen.



Das Bitcoin Stock-to-Flow-Modell, welches die Knappheit von Bitcoin misst, deutet auf eine mögliche positive Preisentwicklung hin, insbesondere im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Bitcoin-Halbierungsevent im Jahr 2024. Bei einer Bitcoin-Halbierung wird die Belohnung für das Minen neuer Bitcoin-Blöcke halbiert, wodurch das tägliche Angebot an neuen Bitcoins reduziert wird. Historisch gesehen, führten Halbierungen oft zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises, da das reduzierte Angebot bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage den Wert steigen lassen kann.

Die verlorene Partnerschaft mit der Fidor Bank könnte sich demgegenüber negativ auf die Umsätze im Jahr 2023 auswirken. Die Bitcoin Group ist jedoch proaktiv auf der Suche nach einem neuen Partner für den Expresshandel und befindet sich diesbezüglich in vielversprechenden Gesprächen.



Wir bestätigen unsere Prognosen und für das Geschäftsjahr 2023 und erwarten unverändert Umsatzerlöse in Höhe von 7,03 Mio. EUR, gefolgt von 13,57 Mio. EUR für das Jahr 2024.



Die Bitcoin Group hat im Mai 2023 entschieden, die Übernahme des Bankhauses "von der Heydt" nicht fortzusetzen, da sie keinen Mehrwert für das Unternehmen und seine Aktionäre sieht. Dieser Schritt verursachte zusätzliche Kosten, die das Jahresergebnis 2023 beeinflussen werden. Basierend auf dem niedrigen Umsatzniveau gehen wir davon aus, dass das EBITDA im Jahr 2023 auf -0,08 Mio. EUR zurückgehen und erst im Geschäftsjahr 2024 mit einem von uns prognostizierten EBITDA in Höhe von 5,31 Mio. EUR wieder positiv ausfallen wird. Die Entwicklung des EBITDA spiegelt sich fast vollständig im Nettoergebnis wider. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein Nettoergebnis von 0,20 Mio. EUR und für das Jahr 2024 in Höhe von 3,37 Mio. EUR. Es besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen einen Teil seiner Krypto-Eigenbestände verkauft, um das Nettoergebnis zu verbessern. In unserem Prognosemodell haben wir jedoch keine Veräußerung berücksichtigt.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 55,00 EUR (bisher: 58,00 EUR) ermittelt. Unsere G&V-Prognosen blieben unverändert, jedoch gehen wir davon aus, dass sich der Netto-Kryptobestand von etwa 100 Mio. EUR auf rund 85 Mio. EUR reduziert hat. Entsprechend kam es zu einer leichten Kursziel-Reduktion.





http://www.more-ir.de/d/27819.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a;11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 28.09.2023 (11:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Stu-die: 28.09.2023 (13:00 Uhr)

°