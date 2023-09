Der Börsengang der Porsche-Aktie (WKN: PAG911) jährt sich zum ersten Mal, während der Kurs seit Wochen unaufhaltsam in Richtung IPO-Preis fällt. Anlässlich des Börsengeburtstags hat der Hersteller am Donnerstag eine Erklärung abgegeben, die den Pessimismus hinsichtlich der Geschäftsaussichten des DAX-Konzerns eindämmen soll - bislang mit überschaubarem Erfolg. Porsche vorgestellt Der Sportwagenhersteller Porsche AG mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...