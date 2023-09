EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Anleihe

Wienerberger platziert erfolgreich ihren ersten Sustainability-Linked Bond im Volumen von EUR 350 Millionen

Erste Platzierung eines Sustainability-Linked Bond mit Retailbeteiligung am österreichischen Kapitalmarkt

Wien, 28. September 2023 - Die Wienerberger AG begibt den ersten Sustainability-Linked Bond der jemals im Retail-Segment am österreichischen Kapitalmarkt vertrieben wurde, und setzt als Pionier ein weiteres Zeichen für nachhaltige Entwicklungen in der Baubranche. Ein Sustainability-Linked Bond ist ein festverzinsliches Instrument und verknüpft dabei die finanziellen und strukturellen Merkmale einer klassischen Anleihe mit den vordefinierten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens. Die Performance der Anleihe ist somit eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele verbunden. Die Anleihe im Gesamtemissionsvolumen von EUR 350.000.000 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 4,875 % per annum.

"Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger Unternehmensstrategie ist. Der Sustainability-Linked Bond ermöglicht es, unsere finanziellen Ziele mit unseren ESG-Zielen zu verknüpfen und unsere Bemühungen, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen diesen Schritt am österreichischen Kapitalmarkt zu gehen und damit ein Zeichen für eine nachhaltige Zukunft zu setzen", so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Die Anleihe mit einer Stückelung von EUR 1.000 befindet sich ab Freitag, den 29.09.2023 in der Vermarktung und kann von Privatanlegern in Österreich noch bis Mittwoch, 04.10.2023 (vorzeitige Schließung vorbehalten) im Erste Bank und Sparkassensektor sowie in ausgewählten Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren.

Den Kapitalmarktprospekt, die endgültigen Bedingungen und weitere Hinweise zu dem Sustainability-Linked Bond finden Sie unter https://www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html .

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Schuldverschreibungen der Wienerberger AG dar und ist nicht in diesem Sinne auszulegen. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der Wienerberger AG erfolgt ausschließlich in Österreich und ausschließlich auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht am 21.09.2023 gebilligten und am 22.09.2023 veröffentlichten Prospekts (einschließlich allfälliger Nachträge) sowie der Pricing Notice zum Prospekt, der auf der Website von Wienerberger unter www.wienerberger.com/de/investoren/finanzierung/anleihe-2023.html erhältlich ist.

In Zusammenhang mit einem Angebot von Schuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt bindend. Außerhalb Österreichs erfolgt ein Angebot ausschließlich gegenüber Personen, die "Qualifizierte Anleger" gemäß Art 2 lit e der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) sind. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den USA, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden.



wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 19.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €.

Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

