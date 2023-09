Bei Fabasoft steht ein Aktienrückkaufprogramm an. Dafür sollen maximal 2 Millionen Euro ausgegeben werden. Umgerechnet können damit Aktien im Volumen von rund einem Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft erworben werden. Der Aktienrückkauf soll am 4. Oktober starten. Das Programm läuft maximal bis zum 31. März 2025. Was mit den Aktien in der Folge ...

