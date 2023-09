Der Provinzial Versicherungskonzern will seine Online-Plattformfähigkeit durch eine strategische Partnerschaft mit der JDC Group AG ausbauen. Dazu wurde nun bekannt gegeben, dass die Provinzial 5% der Unternehmensanteile erwirbt. Sie festigt dadurch die bereits bestehende Zusammenarbeit. Provinzial will digitale Plattformfähigkeit stärken, JDC plant Wachstum"Die strategische Beteiligung an der JDC ist ein wichtiger Schritt, um unsere digitale Plattformfähigkeit noch weiter zu stärken", so Dr. Wolfgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...