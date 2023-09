Wienerberger holt sich 350 Mio. Euro über einen Sustainability-Linked Bond. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 4,875 Prozent per annum. Die Performance der Anleihe ist eng mit dem Erreichen wichtiger Wienerberger ESG-Ziele verbunden. "Mit der erstmaligen Platzierung eines Sustainability-Linked Bond für Retail am österreichischen Kapitalmarkt unterstreichen wir erneut, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Wienerberger Unternehmensstrategie ist. Der Sustainability-Linked Bond ermöglicht es, unsere finanziellen Ziele mit unseren ESG-Zielen zu verknüpfen und unsere Bemühungen, um Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen diesen Schritt am ...

