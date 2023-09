Spanien war in Sachen Inflation in der Euro-Zone bis vor Kurzem noch das Vorzeigebeispiel, wie man mit Hilfe fiskalpolitischer Maßnahmen die Teuerung dämpfen kann. Doch nun treiben Strom und Treibstoffe das allgemeine Preisniveau wieder nach oben: Inflation in Spanien beschleunigt sich Die Inflation im spanischen Teil der iberischen Halbinsel beschleunigte sich im September bereits den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...