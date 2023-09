EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mynaric erreicht wichtigen Produktmeilenstein für CONDOR Mk3 und schließt Verifikations- und Interoperabilitätstests ab



28.09.2023 / 13:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Optisches Kommunikationsterminal besteht strenge Testkampagne im Rahmen des Tranche 1 Programms der Space Development Agency MÜNCHEN, 28. September 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute einen wichtigen Produktmeilenstein für seine optischen Kommunikationsterminals CONDOR Mk3 bekannt. Nach einer intensiven Testphase hat CONDOR Mk3 die optische Verifikation und die Phase 1 der Interoperabilitätstests im Rahmen des Tranche 1 Programms der Space Development Agency (SDA) erfolgreich abgeschlossen. Damit erfüllt das Produkt den Optical Communications Terminal (OCT) Standard der SDA. Mynaric wird die CONDOR Mk3-Terminals für die Satelliten von Northrop Grumman im Rahmen der Tranche 1 Transport und Tracking Layer programs bereitstellen. Die erfolgreiche Bewältigung der anspruchsvollen Testverfahren zeigt deutlich die Konformität unseres Terminals mit den SDA-Standards und die effektive Interoperabilität mit Produkten anderer Hersteller", betonte Joachim Horwath, Gründer und CTO von Mynaric. "Diese Interoperabilität, kombiniert mit unserer Fähigkeit zur skalierbaren Produktion, wird das industrielle Zeitalter der Laserkommunikation prägen. Dieser Meilenstein erfüllt uns mit Stolz." Erste optische Verifizierungstests, durchgeführt in Mynarics deutschen Einrichtungen, bestätigten die umfassende Funktionsfähigkeit des CONDOR Mk3 und seine Kommunikationskapazitäten für optische Verbindungen zwischen Satelliten. Nachfolgende Interoperabilitätstests, die im Naval Research Lab stattfanden, bestätigten die Fähigkeit des Produkts, Verbindungen mit Terminals anderer Hersteller herzustellen. "Diese Errungenschaft zeigt, dass Mynaric fähig ist, Produkte auf höchstem Niveau zu entwickeln, die den SDA-Standards gerecht werden und mit anderen Terminals kompatibel sind, die denselben Standard nutzen", sagte Mustafa Veziroglu, CEO von Mynaric. "Wir sind gut positioniert, um unseren Kunden skalierbare Lösungen zu bieten. Angesichts der wachsenden Branchennachfrage sind wir stolz darauf, in den nächsten Monaten verstärkt CONDOR Mk3 an unsere Kunden ausliefern zu können." Die optischen Kommunikationsterminals der CONDOR-Familie von Mynaric sind speziell für den großflächigen Einsatz in staatlichen und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert. Sie wurden bereits von Loft Federal für das SDA Experimental Testbed NExT , von Capella Space für kommerzielle SAR-Satelliten (Synthetic Aperture Radar), und von Telesat für das DARPA Blackjack-Programm ausgewählt. Darüber hinaus wurde Mynaric zu einem wichtigen Entwicklungspartner für das Phase 1 DARPA's Space-BACN program , von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) beauftragt, um optische Technologien für optische Inter-Satellitenverbindungen der nächsten Generation mit hohem Durchsatz zu untersuchen und von der deutschen Regierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantenkommunikationsfähigkeiten ausgewählt . Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.



Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com .



28.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com