Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen (T-Notes) liegen derzeit bei 4,61%, während die Renditen der deutschen Bundesanleihen (Bunds) bei 2,86% liegen, so Dr. Tariq Chaudhry, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Die Hauptursache für diese Renditebewegungen seien die Sorgen der Anleger bezüglich eines möglichen Shutdowns in Washington, da Republikaner und Demokraten Schwierigkeiten hätten, sich auf ein Haushaltsgesetz zu einigen. In den USA habe es keine bedeutenden Konjunkturüberraschungen gegeben, da der Einkaufsmanagerindex im Wachstumsbereich bleibe und die Nachfrage nach langlebigen Industriegütern erste positive Anzeichen einer Erholung zeige. Im Gegensatz dazu befinde sich der europäische Markt weiterhin in einer Rezession, insbesondere Deutschland, wo die Wirtschaftsstimmung schlecht sei und sich zunehmend auf den Konsum auswirke. Angesichts der gestiegenen Ölpreise und eines stabilen Arbeitsmarktes würden die Märkte keine nachhaltige Abschwächung des Inflationsdrucks erwarten, was zu ersten Spekulationen über weitere Zinserhöhungen führe. ...

