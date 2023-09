Wien (www.fondscheck.de) - Johanna Handte wird zum 1. Januar 2024 Chief Investment Officer (CIO) der Bethmann Bank sowie zugleich Global Head of Asset Allocation und Mitglied des Global Investment Committees (GIC) der ABN Amro Gruppe, so die Experten von "FONDS professionell".Zu den künftigen Aufgaben der 46-Jährigen, die von der DWS komme, würden die Gestaltung und Steuerung des Investmentprozesses sowie die strategische und taktische Asset-Allokation in der zentralen Vermögensverwaltung der Bethmann Bank und auf globaler Ebene der ABN Amro Gruppe zählen. ...

