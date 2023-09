Hamburg (ots) -Versicherte der Mobil Krankenkasse nutzen den TeleClinic Hautcheck kostenlos: Hautveränderungen werden per Foto und Fragebogen von Hautärzten geprüft. Eine erste Einschätzung samt Privatrezept gibt es innerhalb von 24 Stunden.Termine beim Hautarzt sind häufig mit mehreren Monaten Wartezeit verbunden. Bei plötzlich auftretendem Juckreiz oder Ausschlag ist jedoch schnelle Hilfe gefragt. Der TeleClinic Hautcheck ermöglicht Versicherten der Mobil Krankenkasse eine kurzfristige und unkomplizierte, fachkundige Beurteilung ihrer Hautleiden. Auch benötigte Privatrezepte können online ausgestellt und eingelöst werden. In vielen Fällen werden somit monatelange Wartezeiten und zeitaufwändige Arzttermine vermieden, ebenso wie eine Verschlimmerung der Symptome."Der Hautcheck ist eine große Hilfe für Patientinnen und Patienten. Bereitet die Haut Probleme, wünschen sich die meisten eine schnelle erste Einschätzung oder bei Bedarf auch das passende Medikament, bevor sich die Symptomatik verschlechtert. Von unserem Angebot profitieren aber auch beispielsweise Akne-und Rosacea-Erkrankte", so Anja Hebbelmann, Referentin Versorgungsinnovationen bei der Mobil Krankenkasse.Ist der Befund unklar, wird der Besuch beim Facharzt empfohlen. Häufig kann aber Entwarnung oder das passende Rezept gegeben werden.Alle Informationen zum Angebot der Mobil Krankenkasse mit der TeleClinic finden Sie hier: medizinische Online-Sprechstunde | Mobil Krankenkasse (mobil-krankenkasse.de) (https://mobil-krankenkasse.de/unser-service/online-sprechstunde.html)Hier (https://www.teleclinic.com/haut-mkk/?utm_source=Partner&utm_medium=online-partner&utm_campaign=2546-mobil-kk-integration-haut-mobil-e-2023) geht's zum TeleClinic Hautcheck.Pressekontakt:Mobil Krankenkasse PressestelleChristian DierksTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/5614212